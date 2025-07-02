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Рынок легковых прицепов в России показывает стабильный рост

За последние 15 лет количество регистраций увеличилось втрое

Легковые прицепы остаются малозаметным, но динамично развивающимся сегментом автомобильного рынка. Объем их регистраций демонстрирует устойчивую положительную динамику на протяжении многих лет.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Рынок легковых прицепов в России показывает стабильный рост

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал, что за последние полтора десятилетия спрос на легковые прицепы значительно вырос. В 2010 году на учет было поставлено 91,6 тыс. штук, в 2015 этот показатель составлял уже 164,2 тыс. шт., а к 2020 — 216,2 тыс. шт. В прошлом, 2024 году, он превысил 318 тыс. единиц.

Интересно, что рост объясняется не столько востребованностью у водителей, сколько усилением контроля со стороны ГИБДД. Владельцы стали чаще регистрировать прицепы, чтобы избежать штрафов.

По итогам первого полугодия 2025-го зафиксировано 156,7 тыс. новых регистраций, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В структуре спроса выделяются лодочные прицепы, доля которых составила 12,4%. Их популярность носит сезонный характер, а в текущем году пик продаж сместился на апрель из-за раннего наступления теплой погоды.

Так, лодочные прицепы показали рост в 6% по сравнению с прошлым годом. В то же время сегмент прицепов-автодомов, напротив, сократился на 19%, достигнув лишь 1% от общего объема регистраций.

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