Минпромторг увеличит скидки на автомобили по льготным госпрограммам

В условиях прогнозируемого снижения продаж новых машин в Минпромторге рассказали, какие меры будут применять для поддержки спроса. Ведомство планирует увеличить размер скидок, а также возобновить популярные программы — такие, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

По данным Минпромторга, за первые пять месяцев 2025 года более 60 тысяч автомобилей было продано по льготным программам. Общий объем предоставленных скидок превысил 18 млрд рублей. На следующий год уже запланировано выделение 36 млрд рублей на льготное кредитование и 27 млрд — на лизинг, сообщает РИА Новости.

Особое внимание уделяется льготным категориям граждан, включая медицинских работников, педагогов, участников СВО и многодетные семьи. Действующая программа автокредитования предусматривает скидки до 35% на электромобили и до 25% на машины с ДВС.

Для отдельных групп — таких, как инвалиды и семьи с детьми — также действуют дополнительные преференции. Особые условия предусмотрены и для участников СВО, получивших ранения — им доступна скидка в 40%. В мае список льготников расширился за счет семей, воспитывающих двоих детей — они теперь могут получить дисконт в 10% при покупке авто.

Власти рассматривают возможности дальнейшего дополнительного финансирования программ льготного кредитования после третьего квартала 2025 года. Обсуждаются различные варианты помощи как производителям, так и покупателям, чтобы стимулировать рынок в условиях экономической нестабильности.