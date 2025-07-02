Раскрыто оснащение кроссовера Nordcross 001 для России

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на презентацию, которую распространил один из дилеров Nordcross. Стало известно, что базовая «единичка» будет оснащаться набором активных водительских ассистентов и климат-контролем, охватывающим две зоны. В топе речь идет уже о четырех, добавляются электроприводы регулировки руля и складывания третьего ряда сидений.
«Китайца» приводит в движение 254-сильный двигатель объемом 2,0 л, обеспечивающий 350 Нм тяги. Ему помогает 48-вольтовый ременной стартер-генератор, способствующий экономии горючего. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», полный привод реализован за счет муфты Borg Warner четвертой генерации.
Габариты Nordcross 001 составляют 5042х1977х1780 мм при колесной базе 2984 мм, предусмотрены 20-дюймовые колесные диски. «Фишкой» экстерьера стали ходовые LED-огни «Северное сияние». Семиместный салон выполнен по схеме 2+3+2. Помимо проекционного дисплея, на центральной консоли в главный блок управления входят еще четыре. Верхний — 12-дюймовый, диагональ нижнего в два раза меньше. Еще пара 1,4-дюймовых встроена в поворотные ручки. Аудиосистема оборудована 14-ю динамиками.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Сети появилось новое фото кроссовера Nordcross 001.