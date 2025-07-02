Стало известно, сколько зарплат россиянам потребуется на покупку машины

Судя по итогам первых шести месяцев текущего года, жителям нашей страны понадобится около 15 зарплат, чтобы купить LADA Vesta c пробегом. А за поддержанный Hyundai Solaris придется выложить более 17.

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru, рассчитавшие индекс доступности автомобиля, показывающий соотношение его средней цены к зарплате. Для этого использовались средние прайсы на «Солярисы» и «Весты» в возрасте от трех до десяти лет, проехавшие не больше 200 тыс. км, а также медианный заработок, указанный в опубликованных работодателями вакансиях. Единица индекса соответствует такому типу дохода в регионе. И чем индекс ниже, тем доступнее машина.

Эксперты выяснили, что к концу весны в случае LADA Vesta индекс снизился до 14,1 зарплаты, а в декабре прошлого года среднестатистический россиянин мог купить ту же машину за 14,7 медианной зарплаты. Если в начале года на Hyundai Solaris надо было накопить 18,2 зарплаты, то к апрелю-маю индекс откатился к значениям декабря, что выражается в 17,2.

Результаты объясняются снижением ценника подержанной «Весты». В мае ее средний прайс достиг 1,06 млн рублей. А в плане «Соляриса» все осталось почти по-прежнему, «кореец» задержался на отметке 1,29 млн. Серьезных колебаний по зарплатам тоже не было, в мае речь шла о 75 000 «целковых».