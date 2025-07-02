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Стало известно, сколько зарплат россиянам потребуется на покупку машины

Аналитики создали для авторынка аналогию индекса бигмака

Судя по итогам первых шести месяцев текущего года, жителям нашей страны понадобится около 15 зарплат, чтобы купить LADA Vesta c пробегом. А за поддержанный Hyundai Solaris придется выложить более 17.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, сколько зарплат россиянам потребуется на покупку машины

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru, рассчитавшие индекс доступности автомобиля, показывающий соотношение его средней цены к зарплате. Для этого использовались средние прайсы на «Солярисы» и «Весты» в возрасте от трех до десяти лет, проехавшие не больше 200 тыс. км, а также медианный заработок, указанный в опубликованных работодателями вакансиях. Единица индекса соответствует такому типу дохода в регионе. И чем индекс ниже, тем доступнее машина.

Эксперты выяснили, что к концу весны в случае LADA Vesta индекс снизился до 14,1 зарплаты, а в декабре прошлого года среднестатистический россиянин мог купить ту же машину за 14,7 медианной зарплаты. Если в начале года на Hyundai Solaris надо было накопить 18,2 зарплаты, то к апрелю-маю индекс откатился к значениям декабря, что выражается в 17,2.

Результаты объясняются снижением ценника подержанной «Весты». В мае ее средний прайс достиг 1,06 млн рублей. А в плане «Соляриса» все осталось почти по-прежнему, «кореец» задержался на отметке 1,29 млн. Серьезных колебаний по зарплатам тоже не было, в мае речь шла о 75 000 «целковых».

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