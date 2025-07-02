В России сокращается число дилеров и сервисных центров

Российский автомобильный рынок столкнулся с тревожной тенденцией снижения количества официальных дилеров и сервисных центров. Данные маркетингового агентства НАПИ свидетельствуют о том, что во втором квартале 2025 года ситуация ухудшилась.

По данным агентства НАПИ, в период с апреля по июнь число дилерских центров уменьшилось на 16 единиц, достигнув 4340 точек. Еще более заметным оказалось сокращение авторизованных станций технического обслуживания — их количество снизилось на 40, составив 4957 объектов.

Второй квартал стал переломным: впервые за долгое время закрытие точек продаж и сервисов стало преобладать над их открытием. Если за последние три месяца появилось 84 новых дилерских центра, то прекратили работу как минимум 100.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте СТО. Несмотря на открытие 84 техцентров, их общее количество сократилось из-за закрытия 124 объектов. Это приводит к сокращению сервисной инфраструктуры, что ограничивает возможности обслуживания автомобилей, особенно в регионах.

Тенденция, зафиксированная по итогам второго квартала, может продолжиться в ближайшие месяцы. Рынок демонстрирует признаки стагнации, что отражается на всей цепочке продаж и послепродажного обслуживания.