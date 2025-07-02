Теория китайских скидок: до какого момента в России будут дешеветь машины

Впечатляющие скидки на новые китайские автомобили заставили нервничать не только больших боссов отечественных производителей, но и удивили простых покупателей. Откуда дровишки и надолго ли счастье? С одной стороны, кажется, что изначально цена была излишне накрученной. С другой — утильсбор же теперь составляет 700 000 рублей. Логика «поднебесных» решений слегка проясняется благодаря пониманию принципов китайской экономики. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Главный враг автопрома российского — автопром китайский. Не санкции, не побросавшие дружбу бывшие партнеры, не рептилоиды и даже не злобные европейцы-американцы, что кушать не могут, так хотят могучей российской отрасли кислород перекрыть, а китайцы. Мало того, что завезли мегатонны машин сотен разных марок, сталкивая истового патриота с пути истинного, так еще и, видите ли, демпингуют к радости отечественного автомобилиста! Это ставит местных автопроизводителей с их ценами и продуктами в неудобное положение. Негодяи! А еще «восточный партнер» называется...

В гневных заявлениях больших российских автомобильных боссов доля истины, конечно, присутствует: внезапно оказалось, что за любые деньги россияне отечественные машины покупать не готовы. Не бегут, размахивая кипами внезапно подорожавшего рубля, в распростертые объятия дилеров. Как не готовы оказались и российские предприятия ни к стабилизации национальной валюты, ни к китайской манере вести бизнес. А для последних крайне важно было не получение прибыли на единицу продукции, а количество сделок. «Плановая экономика», знаете такое словосочетание?

Фото: globallookpress.com

Автомобильный эксперт Олег Мосеев рассказывает об очень интересной схеме, к которой прибегли многие китайские автопроизводители: экспортеры покупают у производителя новый автомобиль, регистрируют его в КНР, а после машина с нулевым пробегом, но уже считающаяся подержанной по «поднебесным» законам, отправляется на экспорт. Китайские конвейеры недозагружены, предложение опережает спрос, поэтому производителю выгодно оперативно опустошить парковку — он готов поступиться прибылью.

Экспортеры же, участвующие в схеме продажи за границу условно подержанных автомобилей, получают льготы и дотации от региональных чиновников, а тем остро необходимо добиться бумажных показателей экономического роста своей области. А раз экспортер и покупает, и продает автомобиль — показатель ВВП, который, как известно, представляет собой сумму исходящих и входящих операций, удваивается. По бумагам — регион зарабатывает, а что там «на деле» — мало кого интересует. Презентация блестящая, и это главное. «Плановая экономика» — она такая.

В результате перед китайскими дистрибьюторами в России, особенно теми, кто везет машины из Поднебесной, а не производит их на месте, первостепенной задачей является реализация. Получение прибыли становится задачей второстепенной. Естественно, деньги любят все и всегда, но если продается только «в ноль», китайцы будут торговать вообще без прибыли. Возможно, даже с небольшим убытком.

И этот неловкий момент мы познали только сейчас. И, как показывает практика, не только мы. Век живи — век учись. А еще хотелось бы овладеть искусствам расчета конечной цены китайской машины, чтобы понять, «до куда» она может подешеветь. Кто первый сделает такой калькулятор — озолотится.