Обновленная LADA Niva Travel получила ценник

Обновленную LADA Niva Travel планируют поставить на конвейер в четвертом квартале текущего года. Новинка отличается от предшественника дизайнерской «подтяжкой» передней части кузова и модернизированным мотором.

На презентации силовой установки корреспонденту портала «АвтоВзгляд» стало известно, что после обновления Niva Travel обойдется покупателям минимум в 1,4 млн рублей. Отечественный внедорожник обзавелся LED-оптикой, переосмысленной облицовкой радиаторной решетки и переработанными бамперами.

Светодиодная оптика не предусмотрена в базовой комплектации, но за более дорогие фары в этом плане можно не переживать. За топ со всеми наворотами, включая 17-дюймовые колесные диски, придется выложить около 1,8 млн «целковых».

Под капотом посвежевшей LADA Niva Travel установлен 90-сильный силовой агрегат объемом 1,8 л. По сравнению с актуальной на сегодняшний день 1,7-литровой версией прибавка по мощности составила 7 «лошадей», а по крутящему моменту — 24 Нм. Под двигатель адаптировали трансмиссию, шасси тоже получило ряд доработок.

Портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал все особенности обновленной LADA Niva Travel в день ее премьеры, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).