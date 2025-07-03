Xcite продал рекордное количество машин в России за июнь

За первый летний месяц 2025 года новых владельцев нашли 1618 кроссоверов с шильдиком российской марки Xcite. Автомобили были реализованы через дилерскую сеть «Лады».

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». В небольшой модельной линейке Xcite наиболее востребованным по итогам июня оказался среднеразмерный семейный кроссовер X-Cross 7. Он разошелся тиражом 1307 экземпляров. А флагманский X-Cross 8 выбрали только 311 покупателей. В общей сложности с момента запуска продаж Xcite, выпускающая свои автомобили на бывшей площадке «Ниссана» в Северной столице, сумела реализовать 9523 машины.

Напомним, бренд появился на свет в прошлом году, его создал «Автозавод Санкт-Петербург», один из партнеров Волжского автозавода. На сегодняшний день модельный ряд состоит всего лишь из двух вышеупомянутых кроссоверов питерской сборки, обслуживание и продажи осуществляются с помощью вездесущих дилеров LADA.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российский автобренд Xcite официально опроверг слухи о своем закрытии.