К российским дилерам начали привозить гибридные седаны Exlantix ES

Одна из первых партий премиальных Exlantix ES, добравшихся до нашей страны, прибыла в дилерские шоу-румы Санкт-Петербурга. Свежие «поднебесные» четырехдверки удалось запечатлеть одному из местных жителей.

Фотографию нескольких Exlantix ES для России, стоящих на автовозе, опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Анонимный источник пояснил нашим коллегам, что в кадр попали седаны, доставленные к одному из дилеров Северной столицы.

И хотя точную дату начала продаж в РФ производители пока не раскрывают, как и цены, появление «живых» новинок в Петербурге доказывает, что они полностью готовы к реализации на отечественном авторынке.

Напомним, Exlantix ES является премиальным гибридным седаном с 469-сильной силовой установкой и полным приводом. Общий заявленный запас хода достигает 1231 км, а расход горючего — 6,3 литра на сотню километров пробега. В отдельный бренд Exlantix у нас выделять не стали — автомобили продают через дилерскую сеть Exeed, которым владеет хорошо известный у нас китайский концерн Chery.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв продвинутого кроссовера Exlantix ET.