Российские продажи новых легковушек и машин LCV сократились на 27%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране за первое полугодие 2025-го составили 546 430 штук, что на 27% ниже прошлогодних результатов. Такие показатели красноречиво говорят о сложной ситуации, в которой находится отрасль.

Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Согласно его данным, в июне россияне приобрели 93 315 новых легковушек и машин LCV-сегмента. В свою очередь, эксперты ППК говорят о 92 627 экземплярах. В годовом выражении аппетиты населения стали умереннее на 29%.

В июне в России удалось реализовать чуть меньше автомобилей, чем в мае, а это можно считать одним из первых признаков стабилизации рынка. В перспективе стоит надеяться на рост продаж при усилении мер господдержки. Например, появления новых программ в дополнение к «Первому автомобилю» и «Семейному автомобилю». Кроме того, позитивную роль должна сыграть немного снизившаяся ключевая ставка.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Алексея Калицева, отрицательная динамика рынка не стала сюрпризом. Эксперты ожидают, что до начала следующего года в нашей стране новых владельцев найдут 1,25 млн машин.

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