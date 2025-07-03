Дилеры Geely не получали писем об уходе бренда с российского рынка

В ряде отечественных СМИ появилась информация о том, что хорошо известный в нашей стране автомобильный концерн «Джили» якобы планирует прекратить свою деятельность на территории РФ. И официальные дилеры будто бы уже получили соответствующие письма от представительства марки. Но на самом деле это не так.

Информация о грядущем уходе Geely с российского рынка появилась в прессе с подачи паблика, представляющего собой клуб фанатов автомобилей ТагАЗ. Отслеживая ситуацию, портал «АвтоВзгляд» оперативно обратился к собственным источникам в дилерской сети марки. В двух разных «официальных» автосалонах мы получили комментарий о том, что никаких писем о завершении деятельности «Джили» в России не поступало.

Кроме того, то же самое «поднебесный» автогигант сообщил нашим коллегам из «Китайских автомобилей». Они подтвердили, что бренд Geely не будет ставить на паузу или стоп свой многолетний бизнес в нашей стране, а продолжит работу в штатном режиме. Источники информации, подобные тому, который распространил слух об уходе «Джили» из РФ, представители пресс-офиса марки назвали «не заслуживающими доверия».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Geely Okavango станет доступнее с новым мотором и пятиместным салоном. Кроссовер представлен в России, но пока новая версия предназначена только для КНР.