В Китае попал на фото новый рамный гибридный внедорожник Jetour G700

В Китае появились новые фотографии рамного внедорожника Jetour G700, который готовится к выходу на рынок. Автомобиль станет первой моделью премиальной линейки Zongheng и получит гибридную силовую установку с полным приводом.

«Китайские автомобили» рассказали, что внедорожник дебютирует на местном рынке до конца года. Накануне премьеры стали известны технические характеристики, а также особенности дизайна новинки. В апреле G700 уже демонстрировали на Шанхайском автосалоне, а в мае модель прошла сертификацию.

Автомобиль поступит в продажу с семью цветами окраски кузова, а также с двумя вариантами оформления решетки радиатора. Первый — массивная, с названием бренда, второй — с мелкой перфорацией, двойной светящейся полосой и логотипом. Более продвинутые версии модели получат сенсор LiDAR на крыше для работы с автономной системой Qiankun Smart Driving ADS 3.0.

Jetour G700 позиционируется как полноразмерный внедорожник с длиной кузова более 5 метров и колесной базой 2870 мм. В салоне предусмотрены варианты компоновки на пять или шесть мест. Углы въезда и съезда составляют 30 и 25 градусов, а максимальная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

Техническая начинка включает гибридную систему CDM-O с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 211 л.с. и двумя электромоторами. Совокупная отдача силовой установки достигает 761 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды. Запас хода на электротяге составляет 116 км, а в гибридном режиме расход топлива не превышает 1,39 л на 100 км.

Внедорожник оснащен полным приводом с тремя блокировками, понижающей передачей и адаптивной пневмоподвеской. Максимальная скорость ограничена 180 км/ч, а буксировочная способность — 2,5 тонны. Топливный бак на 100 литров позволяет преодолевать до 1400 км без дозаправки.

Точные даты старта продаж и цены пока не раскрываются.