Новые китайские авто дешевеют в России четвертый месяц подряд

По итогам первого летнего месяца средняя стоимость нового китайского автомобиля в России снизилась на 1,3%. Речь идет о прайсе в 3,58 млн рублей. В то же время июньские цифры оказались на пару процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне больше всего теряли в цене популярные «поднебесные» паркетники

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», изучившие предложения о продаже новых машин на одноименной платформе в июне. В итоге была зафиксирована разнонаправленная динамика цен. Если «китайцы» продолжали дешеветь четвертый месяц кряду, то российские автомобили и модели, приехавшие в нашу страну по альтернативным каналам, слегка подорожали.

В начале лета на российском рынке активнее всего падала стоимость наиболее востребованных SUV из Китая. То же самое справедливо для новых машин с шильдиками отечественных брендов. В первую пятерку по таким параметрам вошли Xcite X-Cross 7 и Lixiang L9. Первый стал дешевле на 3,4%, второй — на 2,6%. Solaris KRX лишился 1,8% стоимости, как и Chery Tiggo 8 с припиской Pro Max. А Haval M6 — 1,7%.

В списке отдельных регионов Новгородскую область признали чемпионом по снижению среднего ценника, опустившегося на 11,5%. Это вылилось в 2,56 млн рублей.