Эксперт Ковалев назвал китайские авто, которые оказались неинтересны россиянам

На российском рынке новых автомобилей несколько десятков китайских брендов и огромное количество всевозможных моделей — на любой вкус и кошелек. Вот только одни почему-то пользуются спросом, а другие — вроде бы тоже очень интересные и в целом удачные — нет. Какие конкретно модели можно отнести к последним, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Александр Ковалев отметил, что многие китайские компании, осваивая российский рынок, часто слишком торопятся начать реализацию продукции, а потому не проводят детальное изучении предпочтений покупателей и не адаптируют машины к местным условиям. В результате перспективные на первый взгляд модели не находят спроса.

В качестве примера Ковалев приводит седан Changan Lamore. Несмотря на солидные габариты, богатое оснащение и хорошую динамику, эта четырехдверка не смогла занять хорошие позиции в своем ценовом сегменте. Она проигрывает и лифтбэку Uni-V, и кроссоверам. Не получилось у «Лямора» покорить и корпоративных покупателей — для такси он, очевидно, оказался слишком навороченным. В итоге ежемесячные продажи модели держатся на уровне 70 единиц, говорит эксперт.

Аналогичная ситуация сложилась с гибридными версиями кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro PHEV и Tiggo 8 Pro PHEV. У этих автомобилей три ключевые проблемы: завышенная стоимость, отсутствие полного привода и недостаточно высокий интерес аудитории к гибридам. Основные покупатели Chery — практичные семьи, которые пока не готовы к таким технологиям, что привело к небольшому спросу.

Кроме того, на рынке присутствует целый ряд малоизвестных китайских марок, включая Haima, VGV, Forthing и Livan. Они практически не инвестируют в рекламу, имеют слабую дилерскую сеть и без изменения стратегии вряд ли добьются значимых результатов, считает Ковалев.