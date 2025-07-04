Официально дебютировала новая генерация лифтбэка Changan Uni-V

«Поднебесный» автопроизводитель Changan провел премьеру нового Uni-V на родине, запланировав старт предварительных продаж на конец июля. А полноценная реализация на местном рынке должна начаться в августе. Вполне возможно, что позже посвежевшая пятидверка доберется и до России.

Пока только в Китае, но у нас доступна дореформенная версия

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», часть характеристик Changan Uni-V нового поколения еще до премьеры оказалась рассекречена благодаря минпрому КНР. Габариты кузова новинки составляют 4740х1838х1430 мм при колесной базе 2750 мм.

В базовом исполнении автомобиль получил 192-сильный наддувный силовой агрегат объемом 1,5 л. Комплектациям постарше и, соответственно, подороже достался двухлитровый мотор, выдающий 245 л.с.

Тем временем в Changan приняли решение расширить список версий Uni-V для российского рынка. Уже в этом году к нам должны приехать двухпедальные лифтбэки с более мощными двигателями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно объяснил, чем хорош Changan Uni-V третьего поколения. Модель может похвастать переработанным дизайном и улучшенной аэродинамикой.