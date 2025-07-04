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Камнем вниз: очередной отчет АЕБ не добавил оптимизма игрокам авторынка

Российский автомобильный рынок продолжает валиться в пропасть

Первое полугодие 2025-го осталось за плечами, самое время подвести некоторые итоги. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свои уже подвел: число новых проданных автомобилей в этом году настолько мало, что сравнивать его с количеством подержанных уже не прилично, а закрывающиеся каждый день дилеры — лишь начало воронки, в которую затягивает автомобильную отрасль. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Камнем вниз: очередной отчет АЕБ не добавил оптимизма игрокам авторынка

Июль — середина года, можно уже начинать корректировать прогнозы и оценивать тенденции, чем и занялись аналитики АЕБ, выпустившие очередной отчет Комитета автопроизводителей. Сразу скажем, что «света в конце тоннеля» и оптимизма там нет: 546 430 новых автомобилей с начала года продано, из которых 93 315 — в июне.

Цифра прошлого месяца, например, уступает себе же, но прошлогодней, на 29%. Недалеко от нее ушел и показатель по году:

— Первое полугодие 2025-го закончилось с результатом, который прогнозировался и не стал неожиданностью. Сокращение рынка на 27%, ярко иллюстрирует сложную ситуацию в отрасли, — заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Единственное, что по мнению экспертов АЕБ может прямо сейчас рынку поспособствовать, так это государственная помощь. В частности, возрожденные намедни Мипромторогом РФ программы поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Те самые, денег на которые нет.

Надежда №2 — доброта главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая может и дальше снижать ключевую ставку. И снижать круче, чем в прошлый раз. Верится? Честно говоря: не очень, но посмотрим, что покажет следующее заседание совета директоров Центробанка, намеченное на 25 июля.

— Исходя из сложившихся реалий, мы считаем необходимым скорректировать свой прогноз на 2025 год в сторону снижения. Ожидаем, что в текущем году будет продано 1,25 млн. автомобилей, что на 24% меньше, чем в 2024-ом, — подытожил Алексей Калицев.

И тут не добавить, не прибавить: россияне предпочитают сегодня покупать подержанные автомобили, потому что новые просто не могут себе позволить. Причем не могут либо по финансовым причинам, либо по моральным.

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