Российские продажи новых легковушек упали в июне на 27,6%

По итогам первого летнего месяца россияне приобрели 90 116 новых легковых машин. Если сравнивать свежие цифры с аналогичным периодом прошлого года, то падение автопродаж составило 27,6%. Успешнее всего в стране реализовывались модели LADA, а компания Haval сохранила лидерскую позицию среди иномарок.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно его данным, АВТОВАЗ сумел пристроить в июне 24 165 своих автомобилей, «откусив» 27-процентную долю рынка. За тот же период машины с шильдиком Haval разошлись тиражом 9172 экземпляра. В списке наиболее популярных брендов числятся и другие представители «поднебесного» автопрома — Chery, Changan и Geely, реализовавшие 8858, 6388 и 6165 машин соответственно.

В общей сложности 530 375 новых легковых автомобилей нашли своих владельцев за первую половину текущего года. Продажи просели на 26,3%, если сопоставлять результаты с теми же шестью месяцами 2024-го. Эксперты уточнили, что больше всех сумел прибавить отечественный бренд Solaris, укрепив свои позиции в 2,8 раза. А сильнее остальных просела Geely, уйдя в минус на 48,5%.

Если смотреть модельный срез, в нем доминирует семейство LADA Granta, а бестселлер среди иномарок — кроссовер Haval Jolion.