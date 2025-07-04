Российские дилеры медленно, но верно распродают запасы прошлогодних автомобилей

Рынок новых автомобилей постепенно избавляется от излишков прошлых лет, однако значительная часть машин по-прежнему остается нереализованной. Согласно статистике за первое полугодие 2025-го, 68,3% проданных легковых авто были выпущены в 2024 году, но 4,3% пришлось на модели 2023 года.

Остатки машин 2023-2024 годов выпуска еще есть, но их доля в продажах снижается

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал о том, что спрос на более свежие машины неуклонно растет, а их доля в продажах увеличивается с каждым месяцем. Если в январе ТС 2025 года выпуска составляли менее 1% от общего объема продаж, то к июню их доля приблизилась к 50%. Однако ситуация с импортными поставками осложняет процесс сокращения складских запасов.

Значительная часть ввезенных в Россию автомобилей — это модели 2023-2024 годов выпуска. За первые шесть месяцев их поставки составили около 100 000 единиц из общего объема импорта в 150 000 экземпляров. Это говорит о том, что зарубежные производители также стремятся избавиться от залежалого товара.

И если учитывать первоначальные складские остатки на начало года, то на сегодняшний день дилерам остается реализовать еще порядка 200 000 автомобилей прошлых лет. Этого объема хватит как минимум до конца года, а часть машин, вероятно, перейдет и на следующий.

При этом склады продолжают пополняться новыми автомобилями 2025 года выпуска, что замедляет общее снижение запасов. По предварительным оценкам, с начала года он сократились менее чем на 10%, и процесс их уменьшения идет крайне медленно.

В этих условиях правительство рассматривает дополнительные меры поддержки авторынка, включая льготное кредитование и изменения в системе утилизационного сбора. Особое внимание уделяется стимулированию спроса на более мощные автомобили, что может повлиять на динамику продаж в ближайшие месяцы, подчеркнул Целиков.