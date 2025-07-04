Названы пять самых популярных у россиян кроссоверов в июне 2025 года

За июнь текущего года в нашей стране кроссовер Haval Jolion разошелся тиражом в 3606 экземпляров, что позволило «китайцу» в очередной раз стать лидером рейтинга самых продаваемых SUV. В свою очередь, Chery Tiggo 4 удалось войти в ТОП-5 первый раз, запрыгнув сразу на четвертую позицию.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в спину супервостребованному «Джолион», который, кстати, оказался бестселлером не только июня, но и первых шести месяцев 2025-го, дышит Changan Uni-S. Его результат продаж за первый летний месяц с учетом той же модели, которая до переименования была известна как CS55 Plus — 3023 паркетника. Тройку лидеров замыкает Belgee X50 из дружественной Белоруссии. Согласно подсчетам аналитиков, из дилерских шоу-румов уехало 2713 машин.

В начале лета вышеупомянутый «четвертый» Chery Tiggo разъехался по стране в количестве 2472 экземпляров. На пятой строчке расположился Geely Monjaro — 2438 пристроенных экземпляров.