В июне 2025 года структура импорта в Россию претерпела значительные изменения. Поставки новых машин резко сократились, в то время как сегмент подержанных автомобилей демонстрирует устойчивый рост.

Согласно данным агентства «Автостат», с начала года в страну поступило из-за рубежа всего 65,4 тыс. легковых автомобилей. Из них — 25,8 тыс. новых и 39,6 тыс. подержанных. Количество первых снизилось на 63% (по сравнению с январем-июнем 2024-го), но если проводить параллель с маем 2025-го, то на 45% выросло.

В то же время импорт «бэушек» продолжает увеличиваться. В процентном соотношении это 20% к первой половине 2024 года и 7% — к прошлому месяцу.

Лидером марочного рейтинга по новым автомобиля является Changan, по подержанным — Toyota. Что же касается конкретных моделей, то больше всего в Россию ввозят Changan Uni-S (в сегменте новых машин) и Honda Freed (с пробегом).

География поставок новых и подержанных автомобилей существенно различается. Основные поставщики свежих легковых авто в июне — Китай (73,9%), Киргизия (9,8%) и Южная Корея (4,9%). А с пробегом — Япония (48,1%), Южная Корея (22,7%) и Китай (14,2%).