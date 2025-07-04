В России расширили цветовую гамму спортивной версии кроссовера Voyah Free

Флагманский паркетник Voyah Free с приставкой Sport Edition получит полдюжины новых вариантов окраски кузова. Более того, россиянам предложат и свежий вариант оформления салона.

Новую цветовую палитру Voyah Free назвали «зеленый шелк». В нее включены оттенки «серый титан», «искрящийся черный», «нефритовый зеленый», а также «арктический белый», «небесно-голубой» и бронзовый.

Салон китайского кроссовера теперь предлагают оформить под слоновую кость. Но если такой вариант вдруг окажется не привлекательным, всегда можно рассчитывать на отделочные материалы из замши и кожи с приставкой «эко». Изначально предусмотрены комбинации синего и бежевого, черного и синего, можно выбрать и просто черный вариант.

В движение спортивный Voyah Free приводит гибридная силовая установка, выдающая 490 л.с. В нее входит пара электромоторов и традиционный ДВС объемом 1,5 л, у которого нет прямой связи с колесами. «Китаец» ускоряется до «сотни» за 4,8 секунды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Voyah открыла предпродажи обновленного кроссовера Free+.