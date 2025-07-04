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В Китае ужесточат правила вывоза машин с пробегом за границу

Власти хотят сделать рынок прозрачнее

«Поднебесный» минпром собирается пристальнее следить за местным рынком подержанных машин. Судя по всему, внимание ведомства привлек рост объемов их экспорта из страны. Но, возможно, дело не только в этом.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Китае ужесточат правила вывоза машин с пробегом за границу

Как сообщает ресурс CarNewsChina, о повышенных мерах контроля за сегментом подержанных автомобилей объявил представитель министерства торговли КНР Хэ Ядун. Согласно информации издания, нововведения связаны в том числе с тем, что на «вторичку» все чаще стали приезжать машины с нулем на одометре — то есть без пробега. Возможно, новые авто выдают за бэушные.

В рамках укрепления доверия к «вторичке» чиновники Поднебесной решили жестче контролировать процесс их вывоза за рубеж. Но какие именно меры планирует принять минпром Китая в сложившейся ситуации, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году речь шла о 58-процентном увеличении общих объемов вывоза китайских машин в другие страны, что составило 436 000 штук. Цифры на тот момент значительно выросли в сравнении с показателями 2023 года. Его результат по экспорту — 236 000 экземпляров.

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