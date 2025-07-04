В Китае ужесточат правила вывоза машин с пробегом за границу

«Поднебесный» минпром собирается пристальнее следить за местным рынком подержанных машин. Судя по всему, внимание ведомства привлек рост объемов их экспорта из страны. Но, возможно, дело не только в этом.

Как сообщает ресурс CarNewsChina, о повышенных мерах контроля за сегментом подержанных автомобилей объявил представитель министерства торговли КНР Хэ Ядун. Согласно информации издания, нововведения связаны в том числе с тем, что на «вторичку» все чаще стали приезжать машины с нулем на одометре — то есть без пробега. Возможно, новые авто выдают за бэушные.

В рамках укрепления доверия к «вторичке» чиновники Поднебесной решили жестче контролировать процесс их вывоза за рубеж. Но какие именно меры планирует принять минпром Китая в сложившейся ситуации, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году речь шла о 58-процентном увеличении общих объемов вывоза китайских машин в другие страны, что составило 436 000 штук. Цифры на тот момент значительно выросли в сравнении с показателями 2023 года. Его результат по экспорту — 236 000 экземпляров.