Hongqi снизила российский ценник городского кроссовера HS3

На международной промышленной выставке «Инномпром-2025» в Екатеринбурге Hongqi представила две модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS3. Участие в мероприятии подчеркивает устойчивое развитие премиального китайского бренда в нашей стране.

Китайцы объявили об этом в рамках выставки «Инномпром-2025»

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», теперь российские дилеры просят за Hongqi HS3 от 2 690 000 рублей. Речь идет о городском кроссовере с фирменным дизайном и продвинутыми технологиями, включая набор водительских ассистентов ADAS.

В базовой версии Comfort паркетник переднеприводный, он комплектуется 156-сильным турбомотором объемом 1,5 л, работающим в паре с 7-диапазонной трансмиссией. В более дорогом исполнении Deluxe предусмотрена система «умного» полного привода, а под капотом установлен 245-сильный двухлитровый наддувный агрегат. В его случае переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат».

В свою очередь, Hongqi H6 может похвастать спортивным экстерьером и мощной динамикой. С вышеупомянутым топовым мотором и автоматической трансмиссией, позаимствованными у родственного HS3, лифтбэк ускоряется с места до первой «сотни» всего за 7 секунд. Пятидверка доступна жителям страны в комплектациях Deluxe и Dynamic. Первая оценивается в 3 890 000 рублей, за вторую просят минимум 4 090 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв лифтбэка Hongqi H6, объяснив, чем нас порадовал и удивил этот «китаец».