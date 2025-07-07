Российский парк газовых авто может превысить миллионную планку к 2035 году

Согласно правительственному проекту концепции развития рынка газомоторного топлива, к 2035 году количество автомобилей, работающих на метане или СПГ, может достичь 1,32 млн единиц. Даже при менее оптимистичном сценарии этот показатель должен составить около 998 тыс., причем основная доля будет приходиться на легковой транспорт.

Агентство ТАСС сообщило, что за последние десять лет в стране было выпущено свыше 66 тыс. газовых автомобилей, а в 2024-м их производство превысило 5,43 тыс. единиц. Большинство (5,17 тыс.) используют компримированный природный газ (метан), тогда как модели на природном сжиженном газе пока остаются редкостью: в том году их количество достигло всего 216 единиц.

Важным направлением, помимо выпуска новых автомобилей, остается переоборудование имеющихся машин. С 2020 по 2024 год таким образом модернизировали 101,1 тыс. транспортных средств, и владельцы почти половины получили субсидии от государства. Правительство предлагает обновлять автопарк, усиляя меры поддержки спроса на газовый транспорт, который является более экологичным. В ближайшее десятилетие планируется переоборудовать от 370 до 525 тыс. авто.

Параллельно развивается и заправочная инфраструктура: за тот же период (с 2020 по 2024-й) в России появилась 691 новая станций. Особое внимание уделяется дальнейшему развитию сервиса — новые заправки должны покрыть основные транспортные маршруты, включая федеральные трассы и крупные города. Рассматриваются варианты размещения модульных и мобильных АГНКС, в том числе на действующих АЗС.