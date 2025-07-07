Российский парк газовых авто может превысить миллионную планку к 2035 году

Агентство ТАСС сообщило, что за последние десять лет в стране было выпущено свыше 66 тыс. газовых автомобилей, а в 2024-м их производство превысило 5,43 тыс. единиц. Большинство (5,17 тыс.) используют компримированный природный газ (метан), тогда как модели на природном сжиженном газе пока остаются редкостью: в том году их количество достигло всего 216 единиц.
Важным направлением, помимо выпуска новых автомобилей, остается переоборудование имеющихся машин. С 2020 по 2024 год таким образом модернизировали 101,1 тыс. транспортных средств, и владельцы почти половины получили субсидии от государства. Правительство предлагает обновлять автопарк, усиляя меры поддержки спроса на газовый транспорт, который является более экологичным. В ближайшее десятилетие планируется переоборудовать от 370 до 525 тыс. авто.
Параллельно развивается и заправочная инфраструктура: за тот же период (с 2020 по 2024-й) в России появилась 691 новая станций. Особое внимание уделяется дальнейшему развитию сервиса — новые заправки должны покрыть основные транспортные маршруты, включая федеральные трассы и крупные города. Рассматриваются варианты размещения модульных и мобильных АГНКС, в том числе на действующих АЗС.