Аналитики изменили прогноз по продажам новых авто в России на 2025 год

По последним оценкам, российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году ожидает значительное снижение. Даже в лучшем случае объем продаж вряд ли превысит 1,4 млн единиц, что на 10% меньше показателей прошлого года. Однако более вероятным выглядит спад на 20%, а при неблагоприятных условиях — даже до 30%.

Теперь они допускают, что рынок может сократиться на 30%

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что основными виновниками замедления объемов продаж стали высокие ставки по автокредитам, а также снижение их доступности. Дополнительное давление оказывает и рост цен на новые автомобили, связанный с индексацией утильсбора. Со стороны покупателей наблюдается переход значительного количества людей к сберегательной модели поведения.

Ситуацию усугубляет неопределенность на рынке, вызванная ожиданием возможного возвращения глобальных автобрендов. В то же время государственные программы льготного кредитования и лизинга пока не способны компенсировать негативные тенденции.

Текущий спрос поддерживается в основном за счет корпоративных закупок, а также вынужденных расходов на замену старых или поврежденных машин. Однако одного этого недостаточно для стабилизации рынка. А ужесточение условий автокредитования, считают эксперты, может привести к дальнейшему сокращению продаж.

Введение новых регуляторных мер со стороны Минпромторга направлено на защиту отечественных производителей. И хотя эти шаги могут ограничить демпинг рынка со стороны китайских брендов, они не решат проблему низкого спроса. Возможное снижение ключевой ставки в конце года теоретически может улучшить ситуацию, однако ее текущий уровень продолжает сдерживать продажи. В ближайшие месяцы значительных изменений в динамике не ожидается.

Остается лишь добавить, что по мнению аналитиков, объемы реализации останутся на уровне 100-120 тыс. новых автомобилей в месяц без существенных колебаний.