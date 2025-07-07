Российский рынок новых авто продемонстрировал уверенный рост в начале июля

Первая неделя июля принесла российскому рынку новых автомобилей оживление. После продолжительного периода стагнации продажи показали заметный рост, и во многом — благодаря активным маркетинговым кампаниям.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал, что в первую неделю июля стимулировать спрос помогли cпециальные предложения, включающие скидки, акции и программы отсрочки платежа. Особую роль сыграли квартальные бонусы, которые получают дилеры от дистрибьюторов — чтобы их не лишиться, торговцы идут на разные уловки. И в результате продажи легковых автомобилей за этот срок составили 28 823 единицы, что на 11% выше показателей предыдущей недели.

Сектор легкого коммерческого транспорта продемонстрировал еще более значительный прирост — 1902 проданных автомобиля, что на 20% больше, чем неделей ранее.

В то же время среднетоннажные грузовики стали единственной категорией, где зафиксировано небольшое снижение объемов реализации — 225 единиц, на 4% меньше. Тяжелые коммерческие автомобили, напротив, показали положительную динамику. Их продажи увеличились на 9%, достигнув 934 единиц.