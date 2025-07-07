Voyah открыла в России прием предзаказов на седан Passion EVR

Официальные дилеры Voyah в России начали принимать предварительные заказы на гибридный седан Passion EVR с увеличенным запасом хода. Новинка, которую поставят на конвейер под Липецком, оценивается в 5 590 000 рублей. Но с учетом господдержки при покупке в лизинг или кредит четырехдверка обойдется в 4 665 000 «целковых».

Производство гибрида у нас стартует в третьем квартале 2025 года

Российский дебют Voyah Passion EVR прошел в Екатеринбурге, событие приурочили к открытию Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Поскольку китайцы считают премьеру своего гибридного седана знаковым событием не только для себя, но для отечественного автопрома, новинка получила роспись кузова от Гжельского фарфорового завода и полностью русифицированный мультимедийный интерфейс.

В основе Passion EVR лежит архитектура Voyah Essa. Общий запас хода составляет 1000 км, две сотни из них седан способен преодолеть только за счет электротяги. Комфорт и плавность хода обеспечивает пневмоподвеска Magic Carpet, а безопасность — два десятка водительских ассистентов.

Силовая установка гибрида построена вокруг 136-сильного бензинового турбомотора объемом 1,5 л, играющего роль генератора для зарядки тяговой батареи емкостью 43 кВт*ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Voyah Passion EVR для российского рынка.