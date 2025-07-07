Доля кредитных машин достигла 60% от всех продаж новых автомобилей в России

Несмотря на высокую ключевую ставку, большинство новых автомобилей в России сейчас приобретается в кредит. В феврале 2025 года доля покупок с использованием заемных средств составляла 46%, однако к июню она выросла до 60%. И это — в условиях экономической нестабильности.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в июне 2025 года количество выданных автокредитов на новые легковые машины в России сократилось на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как общий спад автомобильного рынка составил 28%. В денежном выражении снижение оказалось более значительным — 22%. Основной причиной увеличения доли кредитных машин стали субсидированные ставки, которые предлагают как производители, так и дилеры.

На вторичном рынке ситуация иная — здесь кредитная активность сократилась в июне 2025 почти вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Тем не менее, 40% всех автозаймов по-прежнему выдается на подержанные легковушки.

Центробанк продолжает ужесточать регулирование кредитного рынка. С июля вступили в силу новые правила, ограничивающие выдачу займов в зависимости от долговой нагрузки заемщиков. Банки заранее адаптировались к этим изменениям, но дальнейшие меры могут усложнить процесс оформления кредитов.