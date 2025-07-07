Huawei зарегистрировала в России бренд Maextro

Компания Huawei официально оформила в России права на торговую марку Maextro. Данные об этом появились в реестре Федерального института промышленной собственности.

О том, что в базе торговых марок появилось наименование Maextro, сообщил телеграм-канал «Автопоток». Под этой маркой в Китае выпускается роскошная гибридная модель, созданная совместно с компанией JAC — Maextro S800 презентовали в КНР чуть больше полугода назад. В России он уже доступен по схемам «серого» импорта, а его стоимость составляет приблизительно 12,3 миллиона рублей.

Maextro S800 базируется на гибридной платформе Xuexiao 2.0 от Huawei с бензиновым 1,5-литровым турбодвигателем, который подзаряжает аккумулятор. Мощность электрической системы достигает 390 кВт, а установленная батарея емкостью 63,25 кВт·ч обеспечивает запас хода от 340 до 400 км в зависимости от комплектации на чистой электротяге и до 1200-1333 км в комбинированном режиме. Быстрая зарядка позволяет напитать аккумулятор от 10% до 80% всего за 10,5 минут.

Означает ли регистрация торгового знака скорый выход Huawei на российский рынок? Нет. Не исключено, что китайцы оформили права на бренд Maextro просто на всякий случай. Это — обычная практика.