Changan представила в России новый CS75 Plus, Avatr 12 и Deepal G318

Китайский автогигант Changan презентовал в нашей стране три технологичные новинки на Российско-Китайском ЭКСПО в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Новое поколение CS75 Plus, Avatr 12 и Deepal G318 будут доступны на отечественном рынке уже в ближайшие месяцы.

Полноприводный внедорожник Deepal G318 продемонстрировали россиянам впервые. Бензиновый двигатель в составе силовой установки гибрида играет только роль генератора. Движение обеспечивают электромоторы, суммарно выдающие 430 л.с. и 575 Нм тяги. Запас хода достигает 1100 км, почти две сотни из которых новинка способна проехать в режиме чистокровной «электрички».

В случае G318 можно рассчитывать на усиленный кузов, пневмоподвеску и большой дорожный просвет. Прилагается штатный фаркоп, позволяющий буксировать прицеп весом до 1,6 т. Допустимая нагрузка на крышу — до 120 кг.

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Электрическое пятидверное купе Avatr 12 привлекло внимание публики стеклянной крышей и лаконичным оформлением салона. Размеры — 5020х1999х1450 мм при расстоянии между осями 3020 мм. Запас хода составляет до 700 км благодаря батарее емкостью 94,5 кВт*ч. Платформа снабжена «пневмой» и электронно управляемыми амортизаторами переменной жесткости.

Changan CS75 Plus следующего поколения может похвастать переработанной технической платформой и увеличившимися габаритами. Модернизация повысила устойчивость «китайца» на дороге и положительно повлияла на просторность салона. Колесная база паркетника вытянулась на 90 мм, длина выросла на 60 мм, а ширина — на 45 мм.

В результате основательной переработки подвески жесткость амортизации снизилась на 30%, стали меньше боковые крены и продольная раскачка. В моторную гамму вошли двигатели объемом 1,5 и 2,0 л, передачи переключает 8-диапазонный «автомат». Экземпляры со старшим силовым агрегатом получили шестую генерацию полного привода BorgWarner.