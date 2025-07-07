В Москве открыли первый дилерский центр китайского бренда 212 от BAW

Группа компаний «Матологистикс» открыла в столице первый шоу-рум нового для нашей страны китайского бренда 212 от BAW — пионера в производстве «поднебесных» военных внедорожников. И предложила рамный Т01 в пяти комплектациях, младшая из которых просит за себя 3 410 000 рублей.

Слухи о том, что BAW оформляет Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник 212, ходили давно. И, судя по всему, сертификацию наконец завершили. Или нет — в компании этот момент не уточняют. Не исключено, что пока речь идет все же о «серых» поставках. Но, как бы то ни было, дистрибьютор подчеркивает, что покупатель может рассчитывать на гарантию от завода-изготовителя: на протяжении 5 лет или до 150 000 км пробега.

BAW 212 T01 — полноприводный автомобиль с 2-литровым турбированным бензиновым двигателем (238 л.с., 410 Нм крутящего момента). Он оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и рассчитан на эксплуатацию как на дорогах общего пользования, так и в условиях оффроуда. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10,9 л/100 км при использовании бензина АИ-92. Снаряженная масса составляет 2150 кг.

Конструкция подразумевает неразрезные мосты спереди и сзади на пружинной подвеске. Дорожный просвет — 235 мм, максимальная глубина преодолеваемого брода — 660 мм. Внушительные углы въезда и съезда позволяют машине конкурировать на равных с другими проходимцами сего класса.

BAW 212 T01 предлагается в пяти комплектациях: Machinist, Adventurer, Adventurer RUS, Officer, Navigator. В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, подогрев руля, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя, а также поддержка ЭРА-ГЛОНАСС. Электронные системы включают адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и несколько режимов движения (стандарт, эконом, спорт, снег, песок, грязь, брод). За базовую версию дилер просит 3 410 000 рублей, за топовую — 3 791 000.

В 2025 году «Матологистикс» планирует расширить модельный ряд за счет дизельной версии 212 T01 и увеличить дилерскую сеть в России. Но подробностей пока нет.