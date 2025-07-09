Кроссовер Chery iCar V27 «засветился» без камуфляжа в Китае

Продажи нового Chery iCar V27 на родине должны стартовать в четвертом квартале 2025 года. Ожидается, что за кроссовер в пересчете на наши деньги попросят около 2,2 млн рублей. SUV сможет похвастать последовательной гибридной силовой установкой и внушительными габаритами вкупе с брутальным дизайном.

Вполне возможно, что новинка доедет до России, но с другим шильдиком

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», iCar V27 угодил в объективы «поднебесных» папарацци у себя на родине. Кроссовер выделяется угловатыми формами, широкими колесными арками, большими зеркалами и массивными бамперами. В прямоугольную головную оптику вписаны ходовые LED-огни. Судя по основательным оконным стойкам в задней части кузова, салон тут пятиместный.

Длина кузова V27 составит около 4900 мм при колесной базе 2900 мм. В гибридную систему входит наддувный 156-сильный мотор, выступающий в качестве генератора. За движение заднеприводных версий отвечает электромотор или парочка в случае наличия системы 4х4. Исключительно на электротяге SUV сможет проехать две сотни километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Chery представила в России новый суббренд iCaur. Оказалось, что с таким названием у нас планируют продавать линейку моделей iCar, самым молодым представителем которой и является V27. Поэтому есть все шансы, что этот SUV доберется до отечественного рынка.