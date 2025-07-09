Новые машины подешевели в России впервые за 12 лет

Прайсы на новые автомобили в нашей стране снизились впервые с 2013 года. Аналитики подсчитали, что «железные кони» стали доступнее на 5-10%.

Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, средняя стоимость новых машин упала на 150 000-170 000 рублей и в настоящее время достигла отметки 3,12 млн рублей. Согласно данным ассоциации, в прошлом году речь шла о 3,35 млн «целковых».

Но в целом российский авторынок находится в непростом положении: за первые шесть месяцев текущего года продажи сократились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Согласно базовому прогнозу РОАД, в 2025-м своих владельцев должны найти 1,3 млн новых автомобилей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему миллионы россиян рискуют остаться без новых машин после 1 июля.