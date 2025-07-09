Флагманские кроссоверы Lynk&Co 900 доехали до России

В нашей стране появились первые экземпляры Lynk&Co 900, продажи которого запустили на китайском рынке относительно недавно. Там официальная реализация стартовала в конце апреля. Будучи параллельным гибридом, «девятисотый» движется за счет одной из трех версий силовой установки.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», на сегодняшний день известно, что в июне в России встали на учет три кроссовера Lynk&Co 900. Это подтверждает статистика «Автостат Инфо».

Машина представляет собой более продвинутую и «самостоятельную» модель, чем родственная «девятка», унифицированная с Volvo XC90. В основе лежит архитектура SPA Evo. Габариты авто составляют 5240х1999х1800 мм. Размер колесной базы достигает 3160 мм. Салон флагмана рассчитан на шесть посадочных мест с конфигурацией 2+2+2. На среднем ряду установлена пара отдельных кресел.

В зависимости от модификации, можно рассчитывать на суммарную отдачу «китайца» в 720, 734 или 857 л.с. Наиболее шустрая версия ускоряется с места до «сотни» всего за 4 секунды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о всех «фишках» Lynk&Co 900, когда нашему корреспонденту удалось познакомится с ним вживую на автосалоне в Шанхае.