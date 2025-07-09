Объем выдачи займов на автомобили в июне увеличился на 14%

В июне сегмент автокредитования показал двузначный рост: объем выдачи увеличился на 14,1% по сравнению с маем, достигнув 132,6 млрд рублей. В количественном выражении прирост составил 9,4%, что свидетельствует о восстановлении спроса. Четвертый месяц подряд растет и средний размер кредита — в июне он прибавил 4,4%, достигнув 1,33 млн рублей.

Согласно данным РБК, столь положительная июньская динамика связана с недавней реанимацией субсидированных госпрограмм кредитования, поддерживающих продажи новых ТС. Дополнительным стимулом для заемщиков стало ужесточение правил выдачи автокредитов. Напомним, что с 1 июля 2025-го ЦБ ввел так называемые макропруденциальные лимиты, ограничивающие банки и микрофинансовые организации в кредитовании определенных категорий потенциальных заемщиков. Что и подтолкнуло многих россиян ускорить оформление займов.

В целом же, в годовом выражении рынок автокредитования продолжает сокращаться. По сравнению с июнем 2024 года он снизился на 39,1% по объемам средств и на 33,7% по количеству одобренных заявок. При этом средний чек за год уменьшился на 8,2%.

За первые шесть месяцев 2025 года совокупный объем автокредитования составил 634,6 млрд рублей, что на 46,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, ряд экспертов считает, что июньские показатели позволяют надеяться на стабилизацию рынка во второй половине года.