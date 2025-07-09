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Chery открыла полноценные продажи гибрида Fulwin A9L

К сожалению, пока это случилось не в России

На рынке Поднебесной флагманский гибридный седан Chery Fulwin A9L доступен покупателям в четырех версиях. Без учета скидок в пересчете на рубли за четырехдверку просят от 1,65 до 2,3 млн. Одной из главных особенностей новинки считается система автономного вождения.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Chery открыла полноценные продажи гибрида Fulwin A9L

На родине Chery комплектует Fulwin A9L гибридной системой CDM 6.0. Она построена вокруг бензинового наддувного агрегата, выдающего 156 л.с. Не будем забывать про литий-железо-фосфатную батарею емкостью 33,68 кВт*ч и трансмиссию DHT Pro. В основе седана лежит продвинутая архитектура E0X. Габариты — 5018х1965х1500 мм. Расстояние между осями составляет 3000 мм.

Базовые версии автомобиля получили один 374-сильный электродвигатель. Более дорогие модификации могут похвастать двумя, общей мощностью 640 л.с. и полным приводом. В режиме параллельного гибрида «девятка» способна проехать более 2500 км, а, будучи чистокровной электричкой — 260 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расказал о особенности Fulwin A9L, включая оформление салона и оснащение. Кстати, «девятка» вполне может приехать к нам официально, ведь Chery торгует в РФ и не собирается никуда уходить.

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