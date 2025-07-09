Chery открыла полноценные продажи гибрида Fulwin A9L

На рынке Поднебесной флагманский гибридный седан Chery Fulwin A9L доступен покупателям в четырех версиях. Без учета скидок в пересчете на рубли за четырехдверку просят от 1,65 до 2,3 млн. Одной из главных особенностей новинки считается система автономного вождения.

К сожалению, пока это случилось не в России

На родине Chery комплектует Fulwin A9L гибридной системой CDM 6.0. Она построена вокруг бензинового наддувного агрегата, выдающего 156 л.с. Не будем забывать про литий-железо-фосфатную батарею емкостью 33,68 кВт*ч и трансмиссию DHT Pro. В основе седана лежит продвинутая архитектура E0X. Габариты — 5018х1965х1500 мм. Расстояние между осями составляет 3000 мм.

Базовые версии автомобиля получили один 374-сильный электродвигатель. Более дорогие модификации могут похвастать двумя, общей мощностью 640 л.с. и полным приводом. В режиме параллельного гибрида «девятка» способна проехать более 2500 км, а, будучи чистокровной электричкой — 260 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расказал о особенности Fulwin A9L, включая оформление салона и оснащение. Кстати, «девятка» вполне может приехать к нам официально, ведь Chery торгует в РФ и не собирается никуда уходить.