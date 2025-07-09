Первые официальные изображения обновленного Haval Dargo опубликованы в Сети

Хорошо известный в нашей стране «поднебесный» концерн Haval официально рассекретил облик кроссовера Dargo, пережившего обновление. Подтвердилось, что паркетник должен получить более свежий дизайн кузова и основательно переработанный салон, хотя об этом ранее это уже успели сообщить местные папарацци.

Ожидается, что продажи обновленного Dargo на родине начнутся уже совсем скоро — это должно произойти 17 июля. В плане переработки экстерьера покупателей ждет незнакомая решетка радиатора. Кроме того, в монофонарь на корме вписана аббревиатура названия материнского для «Хавейла» концерна Great Wall Motor: теперь на задней части автобудут красоваться три латинские буквы GWM.

Над салоном рестайлинговой версии SUV китайцы решили поработать более основательно. В частности, материалы отделки обещают сделать более качественными и приятными на ощупь. Скорее всего, диагональ центрального дисплея подрастет до 14,6-дюймов. По сравнению с предшественником, тачскрин станет не только больше, но и будет «парящим». Селектор коробки передач имеет все шансы перебраться на рулевую колонку.

Техническая начинка обновленного «Дарго», видимо, останется узнаваемой. На данный момент информацию о линейке двигателей производитель не раскрывает. Между тем, ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал фото прошедшего рестайлинг Haval Dargo, угодившего в объективы китайских «фотошпионов».