Эксперт Кравчук объяснил, кто и почему покупает новые отечественные машины

Приобретение нового отечественного автомобиля невозможно сейчас представить «выбором сердца», да и банальная логика сомнительна, если вообще уместна: просто дорогие они стали. Однако же находятся люди, выкладывающие 1,7 млн рублей за «Ниву» и 2 380 900 рублей — за «Весту». Кто они и почему сделали такой выбор? Для отделения мух от котлет, то есть для разъяснения ситуации, портал «АвтоВзгляд» поговорил с экспертом.

За вереницей новостей о скидках и прочих распродажах, которыми сейчас полны все автомобильные ресурсы, скрывается один, «который не стрелял»: LADA цены только поднимает. Да и другие классические, назовем их так, отечественные производители предпочитают индексировать, а не дисконтировать. Что и кто рождает такое предложение?

Явно же не спрос: конвейеры российских автозаводов замедляются, стоянки готовой продукции забиты, планы по выпуску сокращаются. Однако сейчас еще покупают: 24 165 новых «Жигулей» в июне и 155 481 — за половину 2025 нашли своих хозяев. Кто эти люди и чем руководствовались, делая самый искренний из возможных выборов — голосуя рублем? Далеко не все оформили «привлекательный» кредит, многие ведь и «кровный нал» принесли, чертыхаясь, выкладывая за «нашимарки» миллионы!

Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам «РесурсТранс», предложила свой вариант развития событий, в котором покупка сделанного в России автомобиля действительно встраивается в определенную логику происходящих событий:

— Российский автопром сегодня переживает период активного становления, и вопрос о целевой аудитории отечественных брендов требует взвешенного подхода. Анализируя текущую конъюнктуру рынка, мы выделяем три основные категории потенциальных покупателей автомобилей LADA, UAZ, Evolute и «Москвич».

Фото портала «АвтоВзгляд»

Первостепенное значение имеет сегмент коммерческих перевозчиков и таксистов. Для данной категории пользователей экономичность эксплуатации становится определяющим фактором рентабельности бизнеса. Отечественные автомобили демонстрируют в этом смысле конкурентные преимущества в части стоимости владения: от существенно более низких страховых взносов до доступности запчастей и сервисного обслуживания.

Особую актуальность приобретает возможность установки газобаллонного оборудования без потери гарантийных обязательств. В условиях волатильности цен на бензин данное решение позволяет комтрансу сократить операционные расходы на топливо. Вторая значимая группа покупателей — автолюбители с ограниченным бюджетом.

Импортные автомобили неизбежно предполагают более высокие первоначальные затраты, что делает российскую продукцию привлекательной альтернативой для данного сегмента рынка. Третью категорию составляют потребители, руководствующиеся патриотическими мотивами при выборе транспортного средства.

Для этой аудитории поддержка национального производителя является приоритетным критерием, превышающим по значимости чисто экономические соображения. Таким образом, отечественный автопром в 2025 году найдет своего покупателя прежде всего среди прагматично настроенных водителей, для которых совокупная стоимость владения автомобилем играет ключевую роль в принятии решения о покупке, — уверен эксперт портала «АвтоВзгляд».

Фото портала «АвтоВзгляд»

И, тем не менее, «слона-то мы и не заметили»: цена на новый отечественный автомобиль продолжает бесконечный рост, уже в некоторых аспектах переплюнув даже не локализованные в России иномарки!

Как удается китайцам выдавать такие предложения — большой вопрос, однако у монеты есть и обратная сторона: страхи отечественных автостроителей, вызванные поднебесным ценообразованием, вполне реалистичны. Такими темпами, их продукцию покупать действительно скоро не будут!