Россияне платят за китайские авто втрое больше их реальной стоимости

Как следует из презентации ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД), лишь 35% от конечной стоимости китайского авто приходится на его реальную цену. Остальное — это пошлины, сборы и логистика.

По данным ассоциации, озвученный его главой Алексеем Подщеколдиным на недавно состоявшейся пресс-конференции, новый китайский автомобиль обойдется покупателю в три раза дороже его заводской цены.

В качестве примера он привел автомобиль Jetta VA3, который в Китае стоит около 900 тыс. рублей, тогда как в российских салонах продается за 2,5 млн рублей. Почти половина от этой суммы уходит на таможенные платежи, включая НДС, акциз и утилизационный сбор.

Последний особенно заметно увеличивает стоимость ТС. При ввозе новых автомобилей (возрастом до 3 лет) с объемом двигателя до 3 литров физлица платят за утиль 3,4 тыс. рублей, а для подержанных машин (старше 3 лет) сумма увеличивается до 5,2 тыс. рублей. Базовая ставка утильсбора, при этом, установлена на уровне в 20 тыс. рублей. Для юридических же лиц взносы значительно выше: 150,2 тыс. рублей для авто младше 3 лет и 383,4 тыс. рублей за те, что старше.

Еще около 280 тыс. рублей — это оплата услуг дилеров и дистрибуторов. Доставка машины из Китая обходится в 350 тыс. рублей. При этом играет свою роль и акциз, который дополнительно нагружает цену.

В результате покупатель получает автомобиль, чья стоимость в разы превышает его реальную рыночную цену. Это делает китайские автомобили менее доступными, несмотря на их растущую популярность в России.