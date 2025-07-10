Проблемы с реализацией продукции российских автомобильных конвейеров сегодня уже настолько высоки, что в дело пошла тяжелая артиллерия: заставить россиян покупать новые машины пытаются самыми изощренными способами. А те — все равно не покупают. Почему? Все просто: в уравнение между ценой и продуктом не удается поставить знак «равно», а старые идиомы, десятилетиями тащившие реализацию, уже не работают. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Почему же граждане не покупают отечественные машины, а? Ведь хороши, блестят цветными боками, в наличии, ждать не надо: пришел, увидел, приобрел! Новые! Даже скидку, если очень попросить, дадут! Однако же толп близ дилерских центров не видать, заводские стоянки забиты, а сборочные конвейеры лишь рапортуют о снижении числа выпущенных товарных экземпляров — годовые планы режутся по живому.

Почему же встал даже самый ликвидный, казалось бы, продукт, который в России покупался и продавался в любой кризис? Вполне возможно, что дело в той аргументации, которая накрепко засела в головах покупателя, но уже не коррелирует с продуктом. Проще говоря, в старую и привычную как продавцам, так и покупателям логику покупки нового «Жигуля», сам новый «Жигуль» уже не вписывается. Нужны другие аргументы, ведь старые — не работают. Впрочем, судите сами.

ДЕШЕВОЕ ПЛОХИМ НЕ БЫВАЕТ

Классика, на которой отечественные автозаводы выезжали десятилетиями. Мол, а что вы хотели — это ж дешевый автомобиль, его нельзя сравнивать с иномарками. Ну что ж, времена поменялись: отечественный автомобиль перестал быть дешевым, он теперь дороже импортного. Уже можно сравнить?

Фото: globallookpress.com

Исходя из древний логики автокупцов — можно, и тут сравнение будет не в пользу родного автопрома. Импортные (пусть и практически без исключения — китайские) конкуренты на данный момент визуально, технологически, а отныне еще и финансово — привлекательнее. Тема не работает, пора перестать ей пользоваться.

ЗАТО — НОВАЯ!

Тоже, к сожалению, уже не аргумент: сам термин «новый автомобиль» за последние годы себе дискредитировал, поскольку уже не дает владельцу тех самых двух-трех железобетонных лет эксплуатации без головной боли. То тут поломается, то здесь протечет: новая машина сегодня — ничуть не меньший повод регулярно посещать дилерский центр или независимую СТО, чем подержанная.

И отечественные, и китайские транспортные средства, увы, оказываются не готовы к испытанию российскими дорогами и российскими же водительскими привычками с рождения, их приходится ремонтировать буквально с нуля, с самых ранних пробегов. Утирайте скупую слезу, владельцы «японцев».

ДЕШЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ

Опять же — очень спорное заявление. Бич отечественных автомобилей — качество запчастей, которые, конечно, стоят недорого, зато нуждаются в регулярно замене. А за работу платить придется дважды (трижды, четырежды). Предвидя «камень в огород» под названием «заводская гарантия»: на замену жалкой масляной трубочки, стоимостью пару сотен рублей, дилер «любимого» бренда попросил оставить машину на две недели.

Фото: globallookpress.com

Четырнадцать дней на работу, которую мастер выполнит за полчаса одной рукой. Как так? Оказывается, нет на складе трубочки, придется заказывать и ждать. Благо, удалось уговорить(!) поставить фирменную, которая, о чудо, была в соседнем магазине. «Жиза». Кстати, прошел патрубок менее 10 000 км. Посмотрел под капот двадцатилетней «Хонды», где все трубки еще заводские. Много думал, утирая слезы.

ЧИНИТСЯ НА КОЛЕНКЕ

И это — тоже миф. Во-первых, современные отечественные авто уже довольно сложные технологически, далекие от своих ремонтопригодных предков. А во-вторых, нужную запчасть, скажем, на УАЗ" - еще поди-найди. Фирменных магазинов в радиусе сотен километров может и не быть, а если и есть — там базовый набор товаров, в котором нужно узла или агрегата может и не быть. Вся надежда — на маркетплейс, но там есть своя «обратная сторона»: много подделок. Про «Ладу» и, тем более, возрожденный «Москвич» можно рассказать немало подобных историй, впрочем, все они уже есть в интернете. Желающий — найдет в достатке.

КОНДОВАЯ, КАК МОЛОТОК

И опять же — неправда. Приобретая автомобиль за два и более миллиона рублей, никакой «моральном проходимости» в нем уже не найдешь, следовательно, ямы объезжать и жалеть — не желательно, а обязательно. Это — во-первых. Во-вторых, тяжелые условия эксплуатации приведут в мастерскую ничуть не позже, чем условного «китайца»: заложенный инженерами ресурс «компенсирован» качеством узлов и агрегатов. Да и тот самый мифический ресурс, как показывает практика последних моделей, что у многих «испытателей» поломались в первый же день — дела давно минувших дней. Не актуально.

Фото: globallookpress.com

Попытку разобраться в причинах феноменального спада отечественного рынка новых автомобилей, который уже утащил за собой не один десяток дилеров и скоро может остановить конвейеры, предпринимают многие эксперты отрасли. Одни клянут высокую ключевую ставку, другие — утилизационный сбор, третьи — жадных до вкладов соотечественников.

Однако причина куда ближе к земле: во главе угла того «штопора», что мы прямо сейчас наблюдаем, стоит сильно завышенная цена. Заградительная ставка рефинансирования, утиль и прочие «контраргументы» государственного масштаба — лишь ее составляющие. Уменьшайте «рыбу» — и получите продажи. Иначе никак.