Почему же граждане не покупают отечественные машины, а? Ведь хороши, блестят цветными боками, в наличии, ждать не надо: пришел, увидел, приобрел! Новые! Даже скидку, если очень попросить, дадут! Однако же толп близ дилерских центров не видать, заводские стоянки забиты, а сборочные конвейеры лишь рапортуют о снижении числа выпущенных товарных экземпляров — годовые планы режутся по живому.
Почему же встал даже самый ликвидный, казалось бы, продукт, который в России покупался и продавался в любой кризис? Вполне возможно, что дело в той аргументации, которая накрепко засела в головах покупателя, но уже не коррелирует с продуктом. Проще говоря, в старую и привычную как продавцам, так и покупателям логику покупки нового «Жигуля», сам новый «Жигуль» уже не вписывается. Нужны другие аргументы, ведь старые — не работают. Впрочем, судите сами.
ДЕШЕВОЕ ПЛОХИМ НЕ БЫВАЕТ
Классика, на которой отечественные автозаводы выезжали десятилетиями. Мол, а что вы хотели — это ж дешевый автомобиль, его нельзя сравнивать с иномарками. Ну что ж, времена поменялись: отечественный автомобиль перестал быть дешевым, он теперь дороже импортного. Уже можно сравнить?
Исходя из древний логики автокупцов — можно, и тут сравнение будет не в пользу родного автопрома. Импортные (пусть и практически без исключения — китайские) конкуренты на данный момент визуально, технологически, а отныне еще и финансово — привлекательнее. Тема не работает, пора перестать ей пользоваться.
ЗАТО — НОВАЯ!
Тоже, к сожалению, уже не аргумент: сам термин «новый автомобиль» за последние годы себе дискредитировал, поскольку уже не дает владельцу тех самых двух-трех железобетонных лет эксплуатации без головной боли. То тут поломается, то здесь протечет: новая машина сегодня — ничуть не меньший повод регулярно посещать дилерский центр или независимую СТО, чем подержанная.
И отечественные, и китайские транспортные средства, увы, оказываются не готовы к испытанию российскими дорогами и российскими же водительскими привычками с рождения, их приходится ремонтировать буквально с нуля, с самых ранних пробегов. Утирайте скупую слезу, владельцы «японцев».
ДЕШЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
Опять же — очень спорное заявление. Бич отечественных автомобилей — качество запчастей, которые, конечно, стоят недорого, зато нуждаются в регулярно замене. А за работу платить придется дважды (трижды, четырежды). Предвидя «камень в огород» под названием «заводская гарантия»: на замену жалкой масляной трубочки, стоимостью пару сотен рублей, дилер «любимого» бренда попросил оставить машину на две недели.
Четырнадцать дней на работу, которую мастер выполнит за полчаса одной рукой. Как так? Оказывается, нет на складе трубочки, придется заказывать и ждать. Благо, удалось уговорить(!) поставить фирменную, которая, о чудо, была в соседнем магазине. «Жиза». Кстати, прошел патрубок менее 10 000 км. Посмотрел под капот двадцатилетней «Хонды», где все трубки еще заводские. Много думал, утирая слезы.
ЧИНИТСЯ НА КОЛЕНКЕ
И это — тоже миф. Во-первых, современные отечественные авто уже довольно сложные технологически, далекие от своих ремонтопригодных предков. А во-вторых, нужную запчасть, скажем, на УАЗ" - еще поди-найди. Фирменных магазинов в радиусе сотен километров может и не быть, а если и есть — там базовый набор товаров, в котором нужно узла или агрегата может и не быть. Вся надежда — на маркетплейс, но там есть своя «обратная сторона»: много подделок. Про «Ладу» и, тем более, возрожденный «Москвич» можно рассказать немало подобных историй, впрочем, все они уже есть в интернете. Желающий — найдет в достатке.
КОНДОВАЯ, КАК МОЛОТОК
И опять же — неправда. Приобретая автомобиль за два и более миллиона рублей, никакой «моральном проходимости» в нем уже не найдешь, следовательно, ямы объезжать и жалеть — не желательно, а обязательно. Это — во-первых. Во-вторых, тяжелые условия эксплуатации приведут в мастерскую ничуть не позже, чем условного «китайца»: заложенный инженерами ресурс «компенсирован» качеством узлов и агрегатов. Да и тот самый мифический ресурс, как показывает практика последних моделей, что у многих «испытателей» поломались в первый же день — дела давно минувших дней. Не актуально.
Попытку разобраться в причинах феноменального спада отечественного рынка новых автомобилей, который уже утащил за собой не один десяток дилеров и скоро может остановить конвейеры, предпринимают многие эксперты отрасли. Одни клянут высокую ключевую ставку, другие — утилизационный сбор, третьи — жадных до вкладов соотечественников.
Однако причина куда ближе к земле: во главе угла того «штопора», что мы прямо сейчас наблюдаем, стоит сильно завышенная цена. Заградительная ставка рефинансирования, утиль и прочие «контраргументы» государственного масштаба — лишь ее составляющие. Уменьшайте «рыбу» — и получите продажи. Иначе никак.