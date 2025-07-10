В России официально появится китайский автобренд BAW

Продажи автомобилей бренда BAW должны стартовать в нашей стране в третьем квартале текущего года. Речь идет о рамном внедорожнике с индексом 212 и минивэне MPV. Их сертификация для отечественного рынка почти завершена. Как утверждает производитель, его машины прошли адаптацию под наши непростые дорожные и климатические условия.

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Об этом сообщается в телеграм-канале официального российского дистрибутора «поднебесного» бренда. Полноприводный «проходимец» от BAW комплектуется 212-сильным наддувным двигателем объемом 2 л. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Сильные стороны 212-го — рама, короткие свесы, электронные блокировки дифференциалов и прочие атрибуты, подчеркивающие его серьезный офф-роудный потенциал: недаром этот автомобиль в народе уже прозвали китайским УАЗом.

В отличие от своего собрата, предназначенного для покорения бездорожья, минивэн BAW MPV создавался для семейных поездок и нужд бизнесменов. Модель представлена в двух версиях. Первая — фургон с цельнометаллическим кузовом, вторая — пассажирская семиместная. Габариты новинки составляют 5240х1870х1950 мм.

Напомним, что в начале 2025-го года в нашей стране появилась коммерческая линейка BNM на базе грузовиков BAW.