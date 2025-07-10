Голодный паек: власти «отменяют» премии автодилерам за выполнение планов продаж

Минпромторг предложил российским дистрибуторам иностранных автопроизводителей отказаться от общепринятой во всем мире практики выплат бонусов автодилерам за выполнение и перевыполнение планов по реализации машин, уверяя, что это снизит складские запасы новых авто и приведет в итоге к снижению цены на них. Но на деле проблема кроется совсем в другом. Автопроизводители сами загоняют своих партнеров в долговую яму, назначая невыполнимые планы продаж. Эксперты портала «АвтоВзгляд» уже называли чиновничью инициативу пустой и опасной затеей.

— В офисе Минпромторге высокие, просторные потолки, на которых написано множество тезисов. Очевидно, большинство инициатив ведомства списано с этого потолка. Даже как-то неудобно за чиновников. Обсуждать серьезно тут абсолютно нечего, авторы предложения абсолютно не понимают отраслевых взаимоотношений, точнее — не хотят понимать, — уверен президент «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Проблема не в бонусной системе, она никак не влияет ни на затоваривание складов, ни на ценообразование. Дилеры вообще не определяют цены на рынке.

Фундаментальная проблема в том, что дилерский контракт с дистрибутором — это добровольное рабство продавца. Производитель имеет абсолютную власть над своей дилерской сетью и управляет формально независимыми дилерскими предприятиями в значительно большей мере, чем их собственники.

Автостроители в лице своих российских представительств назначают дилерам планы продаж, практически всегда невыполнимые. Отгрузки на дилерские склады производятся в соответствии с этими планами вне зависимости от фактических продаж, что и приводит к затовариванию. При этом дилер обязан эти поставки оплатить, а деньги, как мы знаем, нынче стоят крайне дорого. Поэтому дилеры вынуждены продавать себе в убыток, чтобы избежать еще больших убытков, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото портала «АвтоВзгляд»

Как все это выглядит на практике? Дистрибуторы, особенно зарубежных марок, устанавливают планы продаж исходя из своих стратегий — без учета реального спроса в регионах. Машины отгружаются дилерам на склады авансом, а продавать их приходится потом, как получится. Цена определяется в штаб-квартирах брендов, и местный дилер почти не имеет права на маневр.

При этом Жигалов напоминает, что дилеры не раз пытались донести до Минпромторга и ФАС тот факт, что помощь в решении фундаментальной проблемы несбалансированных почти рабских взаимоотношений дилера и производителя нужно решать на государственном уровне:

— Проблема возникла не сегодня, отраслевое сообщество уже более 15 лет пытается достучаться до чиновников, но те упорно делают вид, что проблемы как бы не существует. «Союз автомобильных дилеров России» два года назад разработал законопроект о поправках в 135-ФЗ «О защите конкуренции», где предложен эффективный механизм балансировки интересов участников рынка, исключающий подобные деформации. Само собой, никто даже не попытался его серьезно обсуждать.

Ну а если посыл минпромторговского предложения об отмене дилерских бонусов заключается в защите АВТОВАЗа, которого не спасает даже драконовский утильсбор, от ценовой конкуренции, то могу дать конкретное предложение: давайте вообще запретим импорт автомобилей и вернемся к советской системе распределения. Отстоял в очереди за отечественной машиной шесть лет и будь счастлив, что вообще дали, — иронизирует эксперт.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Но чем же может обернутся инициатива Минпромторга для конечных покупателей, если станет явью? В результате такой «реформы» пострадает не министерство или дистрибуторы, а именно потребитель.

Ведь если бонусы все же каким-то образом запретят, цены на новые автомобили начнут ползти вверх. Просто потому, что дилеры, дабы взять свое, начнут закладывать в стоимость машины нормальную маржу. Скидок, к которым привык рынок в последние годы, больше не будет.