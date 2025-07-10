Российские дилеры планируют продать более 1 млн новых машин до конца года

Согласно прогнозу отечественных автодилеров, в 2025-ом россияне приобретут от 1,05 до 1,13 млн новых автомобилей. Ожидается, что во второй половине года ежемесячные продажи новых авто будут колебаться в диапазоне 85 000-100 000 реализованных машин.

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его мнению, на продажи, как и раньше, в основном будут влиять ставка ЦБ и меры государственной поддержки, включая кредитные и лизинговые программы.

Результаты середины и конца лета останутся на уровне июня, при позитивной динамике в сентябре-декабре ежемесячный спрос может вырасти до 100-120 тыс. машин, заявил глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Согласно его прогнозу, до начала следующего года в нашей стране найдут новых владельцев от 1,1 до 1,15 млн автомобилей.

Вторая половина 2025-го будет тяжелее, поскольку продажи выросли после окончания первого полугодия, рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он ожидает, что общий годовой объем реализации дойдет до 1,1 млн автомобилей, а ежемесячные результаты недалеко уйдут от 100 тыс. реализованных ТС.