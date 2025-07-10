Продажи «Москвича» упали на 24% за первую половину 2025 года

По итогам первого летнего месяца 2025-го столичному заводу «Москвич» удалось реализовать 1,1 тыс. своих машин. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи отечественного бренда выросли на 4%. В июне 2025-го популярнее других моделей оказался кроссовер «Москвич 3».

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, в начале лета больше половины проданных «Москвичей» были «трешками». Третья часть реализованных моделей — лифтбэк с индексом 6, а восьмая — батарейный паркетник «Москвич 3е».

С января по июнь жители нашей страны приобрели 7,4 тыс. машин, сошедших с конвейера «Москвича». По сравнению с показателями 2024-го за те же шесть месяцев, спрос просел на 24%. На уже упомянутый «Москвич 3» пришлось более 80% полугодового объема реализации, «Москвич 6» перешагнул 10-процентный порог, и в районе 5% составила доля электрифицированного 3е.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал новые сроки начала продаж флагманского кроссовера «Москвич 8».