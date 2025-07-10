Продажи «Москвича» упали на 24% за первую половину 2025 года

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, в начале лета больше половины проданных «Москвичей» были «трешками». Третья часть реализованных моделей — лифтбэк с индексом 6, а восьмая — батарейный паркетник «Москвич 3е».
С января по июнь жители нашей страны приобрели 7,4 тыс. машин, сошедших с конвейера «Москвича». По сравнению с показателями 2024-го за те же шесть месяцев, спрос просел на 24%. На уже упомянутый «Москвич 3» пришлось более 80% полугодового объема реализации, «Москвич 6» перешагнул 10-процентный порог, и в районе 5% составила доля электрифицированного 3е.
Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал новые сроки начала продаж флагманского кроссовера «Москвич 8».