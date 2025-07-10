Названы самые популярные иномарки в РФ, ввезенные в серую, без учета «китайцев»

Если не брать в расчет китайские автомобили, то среди машин, ввезенных в нашу страну альтернативными путями, наиболее популярной можно назвать линейку моделей Toyota. Ее доля в общем объеме «серого» импорта составила 21,8%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт изучил данные постановки «альтернативных» машин на учет за первые шесть месяцев 2025 года. Они занимают 7% отечественного рынка, что вылилось в 37,5 тыс. экземпляров.

Как утверждает г-н Целиков, после «Тойоты» с достаточно приличным отрывом идет BMW с 14,1-процентной долей. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz за счет своих 8,4%. В ТОП-5 сумели войти южнокорейские Hyundai и Kia благодаря 8,1 и 7,4% соответственно. В первой десятке числятся Volkswagen и Skoda, Mazda и Lexus, а также Land Rover.

Жители нашей страны вместо китайских машин предпочитают брать «немцев», «японцев» и «корейцев», а это около 85% альтернативного сегмента.