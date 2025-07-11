Только четверть новых авто, проданных в 2025-м, были выпущены в этом году

Результаты очередного исследования гласят, что на легковушки, сошедшие с конвейера в 2025 году, пришлась лишь четверть продаж в январе-июне. Основная масса реализованных за этот период автомобилей — машины, выпущенные в 2024-м.

Согласно отчету агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 года в России было продано 144,8 тысячи новых автомобилей текущего года выпуска, что составляет 27,3% от общего объема рынка. В числе брендов-лидеров по «свежим» машинам — УАЗ (51,5%), Solaris (48,5%) и LADA (41,4%). Кроме того, хорошие показатели у Chery (40,9%), «Москвича» (37,5%), Haval (36,8%), Voyah (36,2%), Belgee (35,9%) и Evolute (32,3%).

Но как бы то ни было, основная масса продаж — 68,4% или 362,9 тысячи единиц — по-прежнему приходится на автомобили 2024 года выпуска. И здесь выделяется бренд Knewstar со 100% долей прошлогодних машин. Немного отстают Xcite (99,9%), Rox (98,9%), KGM (98,1%), Omoda (97,2%) и GAC (96,2%). Помимо них, в этом списке лидируют Changan (94,7%), Tank (92,9%), VGV (92,7%), Dongfeng (92,6%), Exeed (92,2%), Geely (91,9%), Jetour (90,7%) и Jaecoo (90%).

Автомобили 2023 года выпуска занимают скромную долю рынка — всего 4,3% или, в количественном выражении, 22,7 тысячи штук. Таких машин больше всего у Ora (97,3%), Jetta (89,2%), Livan (80,6%), MG (72,9%), FAW (64%), Aito (44,8%) и SWM (38,1%).