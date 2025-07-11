Haval презентовала обновленный кроссовер Dargo

«Поднебесная» марка Haval представила в Китае прошедший через обновление кроссовер Big Dog. Речь идет о SUV 2026 модельного года, на отечественном рынке модель известна под именем Dargo. Cкорее всего, новинку в будущем привезут и в Россию, ведь у нас официально продается дореформенный вариант.

Как сообщает Autohome, снаружи обновленный Dargo получил свежее оформление оптики и радиаторной решетки, которая обзавелась прямоугольными элементами. Расширился список цветов для окраски кузова — «поднебесные» производители добавили в палитру серый и зеленый оттенки. Поскольку кроссовер предназначен для любителей активного отдыха, на крыше «китайца» красуются рейлинги.

В салоне установлен «умный» мультимедийный комплекс, диагональ экрана которого составляет 14 дюймов. Одна из «фишек» новинки заключается в том, что семью десятками функций «Дарго» теперь можно управлять голосом. Бортовая аудиосистема получила 10 динамиков, а кресла — встроенную вентиляцию.

После рестайлинга в моторную гамму Dargo вошла парочка наддувных силовых агрегатов. Младший 1,5-литровый выдает 184 л.с. и «дружит» с 7-диапазонными преселективом. Отдача старшего составляет 238 л.с., он работает в паре с 9-скоростным «роботом». Помимо всего прочего, для такой связки предусмотрен полный привод.