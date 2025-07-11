GAC обновила мультимедийный комплекс кроссоверов GS8 в России

«Поднебесный» бренд GAC выпустил обновление мультимедийной системы для кроссоверов GS8. Софт призван порадовать российских автомобилистов, чьи смартфоны работают на «Андроиде». Такие гаджеты «подружили» с программным обеспечением «восьмерок» второго поколения.

Cогласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», в третьем квартале 2025 года обновления мультимедиа с поддержкой Android будут также доступны для седанов GAC Empow, минивэнов M8, кроссоверов GS4 и GS8 Traveller. Точные даты выхода софта пока неизвестны, но китайские производители планируют определиться с этим в ближайшей перспективе.

На сегодняшний день получить свежую версию прошивки бортовой системы GAC GS8 в нашей стране можно у официальных дилеров бренда. Совместимость конкретной машины с обновленной «мультимедийкой» легко проверить по VIN-номеру на корпоративном сайте автопроизводителя.

Помимо интеграции Android Auto, частью обновления софта GAC стала функция посадки-высадки, срабатывающая при открытии двери. Водительское кресло с электроприводом автоматически сдвигается в крайнее заднее положение, что позволяет проще попадать в салон.

В начале июля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера-гибрида GAC GS8 Dragon.