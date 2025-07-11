Без учета непосредственно китайских, российских и белорусских моделей с января по июнь в нашей стране нашли своих владельцев 37,5 тыс. машин. При этом 16,1 тыс. из них или 43% были выпущены на заводах Поднебесной. Речь идет об автомобилях глобальных брендов, у которых есть сборочные производства в Китае.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, рекордсменом по китайской сборке оказался хорошо известный во всем мире концерн Volkswagen. В его случае доля автомобилей, сошедших с конвейеров КНР, составила 93%. На второй строчке расположилась Mazda благодаря 83%. На третьей позиции за счет своих 75% находится Toyota.

Далее в списке идут Skoda и Honda с показателями 52 и 46%, затем Kia и Audi — 42 и 38%. В конце первой десятки оказались BMW, Land Rover и Hyundai. Их кусок пирога составил 30, 28 и 25% соответственно. А минимум китайской сборки приходится на Mercedes-Benz — всего 5%.

Г-н Целиков обратил внимание, что в этом году россияне приобрели 38% новых электрокаров Tesla «поднебесного» разлива. Подразумеваются 56 экземпляров из 147, реализованных в стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему россиянам стоит избегать «азиатских близнецов».