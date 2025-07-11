Лифтбэки Changan Uni-V нового поколения начали поступать в шоу-румы дилеров

Премьера новой генерации Changan Uni-V состоялась в Поднебесной в начале июля. Тогда представители бренда сообщили, что предпродажи откроются ближе к концу месяца, а полноценный рыночный дебют пятидверки произойдет в августе. Теперь же производитель начал отгружать машины дилерам

О том, что в автосалоны Changan в КНР начали поступать новенькие Uni-V, сообщил портал «Китайские автомобили». Габариты лифтбэка, сменившего поколение, составляют 4740 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1430 мм в высоту при колесной базе в 2750 мм.

На местный рынок выйдет несколько модификаций модели с парой вариантов двигателей: 1,5-литровым турбированным Blue Core 3.0 мощностью 192 л.с. и новым двухлитровым агрегатом на 245 л.с. Коробки передач — семиступенчатый «робот» для первого и восьмидиапазонный «автомат» для второго. Более подробно о новом Changan Uni-V мы рассказывали здесь.

Что же касается российского рынка, то в обозримом будущем такой лифтбэк до нашей страны не доберется. По крайней мере, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве марки, в планы на 2025 год эта модель не входит.